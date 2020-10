Lagos avança com reabilitação dos mercados municipais do concelho

Mercado de Levante, que tem estado a receber obras de requalificação, já começa a ganhar novo visual.

A cobertura recentemente instalada é um dos trabalhos integrados na empreitada em curso, uma obra no valor de 299996,07 euros, aos quais acresce IVA, e que vai dotar o espaço de melhores condições de conforto térmico para vendedores e público, promover a sua atratividade e reforçar o papel do mercado de produtores hortofrutícolas na economia de base local.

A intervenção, que teve início no passado mês de junho, começa agora a aproximar-se da sua fase final de concretização.

Em execução tem estado também a requalificação do espaço exterior do Mercado de Bensafrim. No valor de 23461,13 euros (valor acrescido de IVA), esta empreitada vem concretizar uma proposta vencedora do Orçamento Participativo 2018, para tornar mais aprazível a frequência deste equipamento, que é também um ponto-de-encontro e de convívio dos habitantes da vila de Bensafrim.

Mas há mais: os mercados de Odiáxere e de Barão de São João são outros dos espaços de comercialização de produtos frescos no concelho a reabilitar, uma vez que a Câmara Municipal de Lagos já adjudicou a elaboração dos respetivos projetos de execução.

O objetivo destas intervenções, segundo a autarquia, passa por «conferir aos mercados uma imagem mais contemporânea e proporcionar melhores condições de venda, de modo a dinamizar estes importantes polos de abastecimento alimentar e de interação social das comunidades».