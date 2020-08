Foram ontem aprovados em Reunião de Câmara os projetos de execução de dois novos empreendimentos habitacionais a custos controlados que o município irá promover na vila de Bensafrim e na povoação do Sargaçal.

Na mesma reunião o executivo camarário aprovou igualmente a abertura de concurso para as respetivas empreitadas, de valor global superior a 2,1 milhões de euros.

No âmbito do Programa Habitacional do Município de Lagos, plano através do qual a Câmara definiu, no final de 2018, as estratégias de intervenção para este sector, vão ser lançados os concursos para a construção dos primeiros empreendimentos habitacionais a custos controlados então previstos.

Em Bensafrim a operação ocupa dois lotes municipais, onde irão nascer dois edifícios de dois pisos, num total de oito fogos de tipologia T2 com áreas entre os 82 e 88 metros quadrados (m2). O concurso para a construção destes fogos tem um preço base de 965 000,00€, acrescido de IVA.

Já no Sargaçal (freguesia de São Gonçalo de Lagos) a operação consiste na construção de nove moradias geminadas de dois pisos e tipologias T2 e T3, representando um investimento estimado de 1174000,00 euros, acrescido de IVA, conforme preço base fixado no concurso.

Ambas as empreitadas têm um prazo de execução de 365 dias.

A par destes, estãotambém a avançar os processos que visam a construção de dois novos empreendimentos a custos controlados na cidade, designadamente o lote 14 da Urbanização Chesgal (em fase de revisão do projeto de execução) e o lote adquirido em 2019 por 1,225 milhões de euros, situado igualmente na zona da Chesgal, onde vão surgir 100 novos fogos, conforme projeto de edificação de loteamento e edificação habitacional cujo concurso está a decorrer.