Lagos assinala Dia Mundial da Criança com Zoo gratuito, contos e livros

Autarquia preparou programa com várias atividades.

A Câmara Municipal de Lagos vai assinalar o Dia Mundial da Criança, que se celebra a 1 de junho, preparando um conjunto de iniciativas especiais, particularmente dedicadas aos mais novos, tendo sempre em mente «as circunstâncias atuais de cuidados acrescidos relacionados com a pandemia».

Nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, o Zoo de Lagos abre as suas portas, entre as 10h00 e as 19h00, convidando os visitantes «a um passeio inesquecível e recheado de novas experiências, onde será possível apreciar mais de 140 espécies animais e 200 botânicas, a praia dos pinguins, o recinto dos morcegos, entre outros», revela o município.

As entradas são gratuitas para famílias com crianças e jovens acompanhadas por até dois adultos, residentes no concelho.

No âmbito da iniciativa «Lagos Convida… a imaginar o futuro em Lagos», até dia 30 de maio, a autarquia desafia todas as crianças e jovens a prepararem desenhos ou ilustrações que enquadrem a atual situação de pandemia em que nos encontramos, mas com uma visão de futuro.

Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail até ao dia 30 de maio, para serem apresentados na página de Facebook do município, no dia 1 de junho.

Já para este mesmo dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, está agendada uma sessão online de contos: «O despertar», com o TEL e a Cia. Vaya, com estreia marcada para as 18h00, no Facebook da autarquia.

A história «integra diferentes linguagens artísticas (teatro, circo, marionetas e música) e retrata uma marioneta que esteve guardada muito tempo na oficina do Teatro e que, ao despertar, descobre a oficina onde foi construída, encontrando uma porta mágica. O que será que vai encontrar para lá da porta?».

Ao longo de toda a semana, a Biblioteca Municipal de Lagos disponibiliza igualmente uma seleção de livros infantis e juvenis para empréstimo, com várias sugestões de leituras dedicadas aos mais novos.