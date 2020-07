Lagos arranca com obras de ampliação do cemitério de Bensafrim

Obra custará ao município mais de 229 mil euros.

A empreitada municipal de ampliação do cemitério de Bensafrim, levada a cabo pela Câmara Municipal de Lagos, já arrancou, numa intervenção que irá permitir, no limite e em termos de área, a criação de até mais 192 novas sepulturas, 120 gavetões e 168 ossários. Nesta obra está já incluída a construção efetiva de 60 gavetões e 56 ossários

A intervenção contempla ainda as áreas complementares ao funcionamento do cemitério, tais como oficinas, instalações sanitárias e áreas de permanência e contemplação.

A empreitada tem um custo de 229960,52 euros e um prazo de execução de 240 dias.

Neste mesmo âmbito, foi recentemente concluída uma outra empreitada municipal – a de manutenção e beneficiação do cemitério novo de Lagos, no âmbito da qual foram construídas 60 novas unidades de decomposição aeróbica (catacumbas), melhoradas as áreas técnicas e as condições de mobilidade ao nível dos pavimentos, renovadas as coberturas da capela mortuária principal e dos serviços administrativos e, ainda, executadas pinturas de muros e vedações.