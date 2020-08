Intervenção obriga a alterações de trânsito e no serviço de transporte «A Onda».

A empreitada de requalificação viária municipal da Estrada Municipal 537 (Quatro Estradas-Luz) tem início amanhã, numa 1ª fase de obra que terá lugar entre o Parque de Campismo Orbitur e a vila da Luz, e que obrigará ao encerramento do trânsito nesse troço, assim como à supressão temporária de algumas paragens do serviço de transportes «A Onda».

A intervenção nesta estrada, cujo valor de adjudicação é de 1616092,06 euros acrescido do IVA, terá a duração prevista de seis meses com o objetivo de «melhorar as condições desse acesso viário», sendo que a 2ª fase ocorrerá entre as Quatro Estradas e o Parque de Campismo Orbitur.

Ao longo dos trabalhos, o trânsito será redirecionado através de sinalização temporária e de divulgação nos meios do município.

No caso da rede de transportes «A Onda», a partir de 1 de setembro, e por tempo indeterminado, serão suprimidas as paragens da Quinta da Luz, Valverde e Monte S. Pedro da linha 4 Amarela, sendo a circulação efetuada via EN 125 (Espiche).

«Conscientes dos incómodos que este condicionamento de trânsito irá provocar», a Câmara Municipal de Lagos espera contar «com a melhor compreensão dos seus munícipes e visitantes, tendo presente que esta intervenção irá beneficiar a todos logo que esteja concluída».