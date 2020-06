Lagos apoia interessados na candidatura ao selo «Clean & Safe»

Espaço Empresa disponível para orientar operadores.

O Espaço Empresa da Câmara Municipal de Lagos presta, desde quinta-feira, 28 de maio, apoio mediado aos diversos operadores turísticos, no âmbito da candidatura ao selo «Clean & Safe».

As empresas que pretendam obter o selo «Estabelecimento Clean & Safe» deverão cumprir o conjunto de disposições presentes na «Declaração de Compromisso» que se encontra disponível nas plataformas digitais do Turismo de Portugal relativas ao registo das empresas turísticas, sendo que, só depois de submetida, é que estas ficam com a possibilidade de utilizar o distintivo em causa, seja nas suas instalações físicas, seja nos canais e plataformas de divulgação e venda.

Através desta iniciativa, o Turismo de Portugal pretende transmitir, às empresas e profissionais, informação sobre as medidas mínimas necessárias de distanciamento social, de higiene e limpeza dos estabelecimentos mas, sobretudo, promover Portugal como destino seguro, do ponto de vista dos cuidados a observar para uma coerente e eficaz manutenção das condições que evitem a propagação do novo Coronavírus, numa atuação concertada, com o envolvimento de profissionais e empresas do sector e apelando à responsabilidade de todos.

Simultaneamente, a iniciativa incentiva a retoma do sector a nível nacional e internacional, reforçando a confiança no destino Portugal e nos seus recursos turísticos.

Este reconhecimento tem a validade de um ano, é gratuito e opcional, e exige a implementação nas empresas de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, assegura a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garante os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas.

O Espaço Empresa da Câmara Municipal de Lagos encontra-se em funcionamento desde maio de 2018 e agrega, num único local, vários serviços disponibilizados pela Administração local e central, estando disponível de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, para apoiar os agentes na referida candidatura.