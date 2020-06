Lagos apoia Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

Câmara Municipal de Lagos ratificou, na sua última reunião ordinária de 17 de junho, o Protocolo de Cooperação para a constituição do DECIR 2020 (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais).

Aprovado e assinado em reunião da CI-AMAL de 1 de junho, o referido documento visa contratualizar a parceria entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Federação dos Bombeiros do Algarve (e respetivas Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários) e os dezasseis municípios algarvios, para a constituição de um dispositivo especial, transversal a todo o distrito e dedicado em exclusivo aos incêndios rurais, a funcionar entre 15 de maio e 15 de outubro de 2020, período mais vulnerável a estas ocorrências.

O objetivo do DECIR é «capacitar a região para uma resposta adequada a este desígnio nacional, sem comprometer a eficiência na resposta às restantes ocorrências no âmbito da proteção e socorro que, de acordo com o histórico no período considerado, aumenta exponencialmente face ao incremento sazonal da população no Algarve, enquanto destino turístico».

O protocolo identifica a comparticipação financeira a atribuir por cada um dos municípios, no valor de 32081,25 euros, assim como os diferentes níveis de empenhamento operacional para as quais as Equipas de Intervenção deverão estar preparadas, sendo que o mais exigente, em termos da afetação de meios, designadamente equipas de combate a incêndios, número de bombeiros, viaturas e equipas logísticas, é o Nível IV, que decorre de 1 de julho a 30 de setembro.

Os municípios comprometem-se igualmente «a colaborar através da cedência de material e equipamento que se afigure necessário».