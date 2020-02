Lagos apoia CVA na promoção dos vinhos algarvios em Lisboa

Município marcará presença também a promover a sua doçaria tradicional.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião ordinária, um apoio financeiro a atribuir à Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) e destinado à ação de promoção dos vinhos da região que irá acontecer no próximo dia 27 de fevereiro, em Lisboa.

O evento, que irá decorrer no Espaço Espelho d’Água, situado na zona de Belém, junto ao Rio Tejo, tem como principais objetivos a apresentação da nova imagem da CVA, aumentar a notoriedade e dar a conhecer a diversidade de produtores e de vinhos da região aos órgãos de comunicação social e ao canal HORECA.

A região do Algarve estará representada através dos Vinhos do Algarve, de pratos preparados por chefs com estrela Michelin de restaurantes do Algarve, animação e entretenimento musical tradicional, pela confeção e demonstração de produtos gastronómicos típicos da região e ainda por demonstração de peças de artesanato tradicionais.

Lagos marcará presença através da participação do produtor de vinhos «Monte do Além» e da doceira Maria Eugénia Militão, que fará uma demonstração da confeção de Doce Fino e do afamado Dom Rodrigo de Lagos.

Para a autarquia lacobrigense, esta é «mais uma oportunidade de colocar em prática os princípios que nortearam a adesão do município à Associação de Municípios Portugueses de Vinho e de promover a valorização dos produtos endógenos do concelho».