Lagos adjudicou pavimentação de diversas vias e arruamentos

Obra tem prazo de execução de 180 dias.

A Câmara Municipal de Lagos ratificou, na sua última reunião realizada ontem, quarta-feira, 3 de junho, a decisão de adjudicar a pavimentação de vias e arruamentos na sequência do concurso público lançado para o efeito.

Orçada em 1071248,18 euros, aos quais acresce o IVA, esta empreitada prevê a intervenção em diversos pontos do concelho e tem um prazo de execução de 180 dias.

A obra consiste «em trabalhos de pavimentação e, em algumas artérias, também correções ao nível da drenagem de águas e nas calçadas».

Na cidade está prevista a intervenção na Avenida dos Descobrimentos, Avenida da República, Rua Filarmónica 1.º de Maio, Estrada do Porto de Mós, Torraltinha, troço da Rua Vasco da Gama, estacionamento do Mercado de Santo Amaro, a que se somam diversas rotundas, algumas artérias do centro histórico e um conjunto de outras urbanizações das zonas de expansão urbana da cidade. As restantes zonas de intervenção incidirão na Meia Praia e Albardeira, Luz, Espiche e Almádena, assim como Barão de São João e Portelas.

O projeto e o mapa das áreas de intervenção teve como base o levantamento de necessidades identificadas pelos serviços da autarquia, assim como o reporte por parte dos munícipes.