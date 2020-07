Lagos adjudica ampliação do seu Cemitério de Animais

Obra duplica capacidade atual da estrutura.

A Câmara Municipal de Lagos adjudicou uma empreitada municipal, no montante de 17350,00 euros (acrescido de IVA), que tem como objetivo dotar o Cemitério de Animais de Lagos de mais 36 unidades de inumação.

Os trabalhos contam com um prazo de execução de 60 dias, permitindo criar mais quatro nichos para animais de grande porte, 25 nichos para animação de porte médio e sete nichos para animais de porte pequeno.

Esta obra vai praticamente duplicar a capacidade instalada do Cemitério de Animais, construído e inaugurado em 2017 em resultado de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo. À data, foi o primeiro equipamento deste âmbito a ser criado no Algarve e o terceiro a nível nacional.

Dotado inicialmente de 39 unidades de inumação aeróbica, com dimensões diferenciadas para animais de grande porte (seis unidades), de médio porte (10 unidades) e pequeno porte (23 unidades), o Cemitério de Animais foi projetado e construído a pensar na possibilidade de ampliação, caso a procura assim o justificasse, o que se veio a verificar, uma vez que à data atual já se encontram ocupadas 26 unidades.

As condições aplicáveis para quem pretenda sepultar o seu animal de companhia estão definidas no «Regulamento do Cemitério para Animais de Companhia do município de Lagos» aprovado em 2017, segundo o qual o equipamento tem como «finalidade única e exclusiva o sepultamento de animais de companhia até 1,15 metros de comprimento ou 70 quilogramas», entendendo-se por «animal de companhia (…) qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia».