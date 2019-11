Lagos abre concurso para novos abrigos de passageiros

Contrato inclui outro mobiliário urbano e terá um prazo de vigência de oito anos, prevendo-se que possa gerar para o município uma remuneração de 1224000,00 euros.

O procedimento concursal é constituído por dois lotes. Um deles corresponde a 104 abrigos de passageiros e 50 equipamentos de mobiliário urbano para informação com duas faces (MUPI), e o outro a 70 postes de publicidade direcional.

Para a autarquia, o lançamento deste concurso tem como objetivo «garantir um adequado ordenamento e gestão do mobiliário urbano instalado em áreas públicas, mas também a valorização do próprio espaço urbano com soluções que, apesar de serem objeto de exploração de publicidade, cumpram as exigências atuais em termos de design, qualidade, coerência, acessibilidade, segurança, mobilidade e informação aos cidadãos».

Será igualmente exigido que as peças de mobiliário urbano a instalar apresentem um design que inclua simbologia alusiva à cidade de Lagos.

O objeto do contrato de concessão irá compreender a realização das atividades de instalação do mobiliário urbano, a sua manutenção e conservação, limpeza, exploração publicitária e, por fim, a sua desinstalação terminada a vigência contratual.

O assunto segue agora para a Assembleia Municipal, a quem compete autorizar a celebração de contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais.