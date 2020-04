Lagos abre 24 vagas de emprego para a Polícia Municipal

Contratos serão por tempo indeterminado.

O município de Lagos abriu um concurso externo de ingresso para admissão de estagiários, na carreira de Polícia Municipal, categoria de Agente Municipal, de 2ª Classe, para preenchimento de 24 postos de trabalho. O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato à publicação em Diário da República.

A modalidade de contrato de trabalho em funções públicas é por tempo indeterminado e aos Estagiários/Agentes da Polícia Municipal, de 2ª Classe, compete-lhes exercer funções de polícia administrativa na área de jurisdição do município, de acordo com diretrizes superiores e nos termos do regulamento do serviço, devendo as mesmas ser consultadas.

Podem candidatar-se todos os indivíduos, independentemente de estarem ou não vinculados a serviços da administração central, regional ou local, desde que reúnam, cumulativamente, os requisitos gerais e especiais, até à data limite de apresentação da candidatura.

Os métodos de seleção a aplicar a todos candidatos constarão de Prova Escrita de Conhecimentos, Exame de Avaliação Psicológica, Exame Médico de Seleção e Entrevista Profissional de Seleção, todos de caráter eliminatório, sendo os métodos valorados de zero a 20 valores.

Podem ser consultadas mais informações, bem como a candidatura, aqui.