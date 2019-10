Lagos aborda «Afetos e Sexualidade na Terceira Idade» com Vânia Beliz

Município de Lagos convidou a psicóloga clínica e sexóloga Vânia Beliz para uma palestra onde se falará sobre afetos e sexualidade no público idoso, integrada nas comemorações do Dia Internacional do Idoso, celebrado durante este mês.

A iniciativa terá lugar no dia 28 de outubro, sábado, no Auditório Paços do Concelho Séc. XXI, e estará dividida em dois momentos: um dirigido ao público sénior, de manhã, entre as 10h00 e as 12h30, e outro dedicado a técnicos e trabalhadores de instituições ligadas à terceira idade e população em geral, durante a tarde, entre as 14h30 e as 17h00.

O município decidiu organizar esta palestra «a pensar nos mitos, estereótipos e preconceitos associados à sexualidade que poderão prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos».

O esclarecimento, a sensibilização e a educação sexual tornam-se assim fulcrais para a promoção da qualidade de vida na terceira idade.

Com uma vasta experiência e formação na área, foi convidada Vânia Beliz, psicóloga clínica, sexóloga e escritora para falar sem tabus sobre a temática.

Autora dos livros «Ponto Quê?» (Objectiva), «Chamar as coisas pelos nomes» (Arena) e do livro infantil «A Viagem de Peludim» (Marcador) em colaboração com Sara Rodi, e com várias comunicações realizadas em todo o país que incluem a participação em programas televisivos, Vânia Beliz falará abertamente sobre o tema, esclarecendo todas as dúvidas do público.

A palestra «Afetos e sexualidade na terceira idade» tem entrada gratuita, mas exige a inscrição prévia para a sessão da tarde através de e-mail.