Lagoa Wine Show traz fado e vinho para as ruas da cidade

Tudo isto aliado à gastronomia da região: eis os ingredientes para três dias de festa, onde não falta o fator surpresa em mais um Lagoa Wine Show, com um registo de festa de rua.

De 20 (quinta-feira) a 22 (domingo) de junho, os finais de tarde e as noites terão mais sabor no coração desta cidade historicamente ligada ao património vitivinícola algarvio, na Praça da República, Largo Alves Roçadas e Rua Coronel Figueiredo.

Os palcos Colheita Selecionada, Vinhas Velhas e Grande Reserva proporcionarão a todos os visitantes grandes provas e momentos de usufruto musical daquele que é já um estilo condecorado como Património Imaterial da Humanidade: o fado.

Mas há ainda Fado à Mesa e Fado à Janela. São fadistas e músicos que percorrem os restaurantes da rua, atuando várias vezes por noite, levando a música à mesa dos visitantes do Lagoa Wine Show. «Ou então, de repente, uma janela abre-se e as pessoas serão surpreendidas», desvenda ainda o município lagoense.

Gisela João, Marco Rodrigues e Maria Emília são 3 dos artistas que juntam a sua voz às cordas das guitarras e às cores e sabores do Lagoa Wine Show 2019.

À festa do palato e da música juntam-se os sabores do Show Cooking harmonizado pelos Vinhos da Região.

O Lagoa Wine Show será de entrada livre e decorrerá entre as 19h30 e as 00h00. Mediante o pagamento de 3 euros, o visitante receberá um copo comemorativo da data, com o qual poderá provar as várias propostas presentes, de Norte a Sul do país.

Para além dos vinhos de várias regiões, o evento atrairá à Rua Coronel Figueiredo representações gastronómicas como tapas, queijos, enchidos e doçaria. Zonas de estar distribuídas ao logo das quatro áreas de expositores farão parte deste evento que promete animar o coração da cidade.