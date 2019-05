Lagoa tem 300 mil euros para executar as propostas da população

A Câmara Municipal de Lagoa continua «a privilegiar o conceito de Democracia Participativa através da auscultação pública à população de Lagoa», dando assim continuidade ao Orçamento Participativo, iniciado no concelho em 2014, projetando agora a sua 6ª edição para 2019.

Mantendo-se o interesse na concretização deste projeto, fundamentado pelas cinco edições que tiveram lugar no ciclo de gestão anterior e marcadas por uma participação ativa da população, «através de uma capacitação contínua para a participação pública com a disseminação dos valores e das práticas da cidadania democrática», o município quer dar continuidade ao programa do Orçamento Participativo no presente ano, propondo nova audição «às pessoas que se identificam com o concelho e o seu desenvolvimento sustentável».

As reuniões públicas no âmbito deste projeto vão acontecer em todo o concelho, sempre às 20h30: No dia 20 de maio, em Ferragudo, na sala da assembleia de freguesia; a 27 de maio, no Jardim Municipal de Estômbar; no dia 3 de junho, no Largo 5 de Outubro, em Lagoa, e dois dias depois, a 5 de junho, no Adro da Igreja de Porches.

Esta iniciativa tem uma verba de 300 mil euros cabimentada em orçamento camarário, e é um compromisso assumido no sentido de fortalecer a estratégia de participação democrática dos cidadãos e cidadãs na vida do concelho. O projeto tem vindo a permitir à população contribuir com o seu conhecimento e as suas ideias na gestão autárquica, «através de um salutar exercício de cidadania participada, ativa e responsável».

Segundo o município de Lagoa, «as anteriores edições trouxeram uma mais-valia do conhecimento, visando a melhoria da operacionalidade do processo, nomeadamente no que diz respeito às competências específicas das comissões definidas no regulamento».