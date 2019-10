Lagoa debateu e demonstrou que para as crianças «Brincar é preciso!»

Município de Lagoa organizou a conferência «Brincar é Preciso!», que decorreu no passado dia 26 de setembro, no Auditório Carlos do Carmo, entre as 17h00 e as 21h00.

Estiveram presentes 290 participantes, entre os quais educadores/as, professores/as, psicólogos/as, terapeutas da fala, auxiliares de educação, famílias, entre outros.

A conferência sobreveio no âmbito do Projeto «Escola Aprender+: Ambientes Educadores Inovadores» e resultou de duas apresentações ministradas pela psicóloga Tânia Paias e pelo professor catedrático Carlos Neto, investigador na Faculdade de Motricidade Humana.

Na primeira apresentação, «O Brincar, as relações e as emoções», a Dr.ª Tânia Paias abordou o brincar como sendo a tarefa mais preciosa que as crianças realizam.

Brincar como o espaço onde se cria, se recria, se encetam tramas e onde se arranjam soluções. Ainda nesta apresentação, refletiu-se sobre a importância de brincar ao ar livre na promoção do sentido de si, do conhecimento da natureza, da livre exploração e da partilha de ambientes recriadores.

A conferencista levou também à reflexão do risco do uso dos dispositivos eletrónicos que transportam as crianças para realidades distantes, parcas em relações e que não permitem desenvolver competências como saber esperar, tolerar a frustração e a criatividade, tão necessárias para a vida em sociedade e para relações saudáveis, prevenindo a violência.

Num segundo momento, a apresentação ministrada pelo Professor Doutor Carlos Neto, «A importância dos espaços exteriores escolares na formação da cidadania e de pequenos pesquisadores», transmitiu que «uma criança que não brinca de forma regular e sem constrangimentos em espaço e tempo não é uma criança saudável».

O professor catedrático acrescentou «que os estudos demonstram que existe uma relação muito relevante entre brincar e ser feliz na infância e o sucesso na vida adulta», concluindo que «brincar e ser ativo na infância permite desenvolver a capacidade de adaptação, de resiliência e criativa necessárias para se ser feliz, empreendedor e ter sucesso na adolescência e na vida adulta».

Esta conferência enquadrou-se no Ciclo de Conferências Temáticas «Rumo ao Futuro Aprender +».