Embarcações de recreio continuam encalhadas na praia em Ferragudo

O Thor, o Stray e o Ran, embarcações de recreio, continuam imobilizadas na Praia Grande, em Ferragudo, sendo que a autarquia está a planear a sua remoção para os dias 11 e 12 de março.

Três embarcações de recreio estão imobilizadas na Praia Grande, em Ferragudo, uma desde outubro e duas há mais de um mês, estando prevista para março mais uma tentativa para remover a maior, disse à Lusa Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

«Autorizei para que em 11, 12 de março seja realizada uma nova tentativa para desencalhar o veleiro Thor, que é o caso que mais preocupa pela sua maior dimensão», disse o autarca, lamentando que até agora tenham falhado as tentativas para remover essa embarcação de pavilhão malaio.

Os restantes dois veleiros de menor dimensão que estão imobilizados naquela praia, também deverão ser desencalhados em breve: o Lady Stray, pavilhão sueco, deu à costa em outubro e o Ran, polaco, encalhou no mesmo dia do Thor, a 17 de janeiro, devido à força dos ventos.

As três embarcações têm sido atração turística em Ferragudo, principalmente ao fim de semana, altura em que muitas pessoas se deslocam àquela praia para ver e tirar fotografias ao lado dos veleiros encalhados no areal.

Este areal encontra-se na margem esquerda da foz do Arade, mesmo antes do molhe de proteção do mar, e em frente a Portimão, que fica no outro lado do rio.

Um dos veleiros, o Lady Stray, foi abandonado pelos donos, que não tinham pago o seguro, e vai ser removido a expensas da autarquia: «este veleiro foi perdido a favor do Estado e vai ser removido em breve», assegurou Luís Encarnação.

Quanto ao Thor e ao Ran, são os proprietários que estão a tratar da sua remoção, acrescentou.

Até agora tem havido sobretudo curiosidade das pessoas, mas, com a aproximação das férias da Páscoa e o início da época de maior afluência, «é preciso resolver a situação», sublinhou Luís Encarnação.

O capitão do porto de Portimão, Luís Pousadas Godinho, disse à Lusa que as autoridades vão continuar a garantir as condições de segurança inerentes à resolução dos casos, sendo a responsabilidade da remoção das embarcações dos seus proprietários.

As datas escolhidas para remover o Thor, entre 11 e 12 de março, têm a ver com a existência da próxima maré viva, uma preia-mar que coincide com uma lua nova ou lua cheia, o que irá ajudar nos trabalhos para retirar a embarcação.

Os trabalhos de remoção das embarcações em Ferragudo têm sido coordenados com a Capitania do Porto de Portimão.