«Atletas Completos» do Parchal são vice-campeões regionais

A Associação Académica da Bela Vista é vice-campeã regional de «Atleta Completo». O título foi conquistado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, Lagoa, que recebeu no sábado, 19 de abril, o Campeonato Regional desta modalidade.

Mesmo com a chuva a dar um ar da sua graça, 30 atletas provenientes de nove clubes da região do Algarve participaram nesta 1ª sessão do Campeonato Regional de Atleta Completo, do escalão de Iniciados, e do Campeonato Regional de Provas Combinadas, do escalão de Juvenis.

A 2ª sessão realizou-se no sábado seguinte, 27 de abril, na Pista Municipal de Faro. A organização da Associação Atletismo do Algarve contou com o apoio do município de Lagoa.

A equipa da Bela Vista conquistou o título de vice-campeã regional no escalão de Iniciados, no Campeonato Regional de Atleta Completo, fazendo assim destacar na classificação geral uma equipa do concelho de Lagoa.

Nos campeonatos de «Atleta Completo», cada participante desempenha um conjunto diversificado de provas: barreiras, velocidade, resistência, salto em comprimento, salto em altura, lançamento do dardo.

O vencedor é o atleta que soma, no fim, o maior número de pontos. Só são classificados os atletas que cumpram todas as provas.

Esta prova de «Atleta completo» integra o calendário oficial da Associação de Atletismo do Algarve. Ao nível do concelho, a iniciativa enquadra-se no II Eixo da Estratégia de Desenvolvimento Desportivo do município de Lagoa, designado como «Desporto de Competição».