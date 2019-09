Lagoa Wine Sessions celebram o «bom vinho» que se faz no Algarve

Certame decorre até ao dia 31 de outubro, em várias sessões que irão celebrar os néctares produzidos na região.

No passado dia 10 de setembro as atenções foram para os vinhos da Quinta dos Vales, no Hotel Tivoli Carvoeiro, onde foram apresentadas as gamas «Dialogue» e «Marquês dos Vales», nesta que foi mais uma iniciativa promovida pelo município de Lagoa, no âmbito da programação «Lagoa Wine Sessions».

Agora, no dia 2 de outubro, quarta-feira, descobrem-se os vinhos Monte dos Salicos, no Pestana Carvoeiro Golf, enquanto que no dia 31 de outubro, quinta-feira, será tempo para falar do rótulo EDD’s, no Água Hotels Vale da Lapa.

O objetivo destas iniciativas, explica o município, é «promover os vinhos de excelente qualidade que se produzem na região junto da hotelaria local, sensibilizando-os para a mais valia que é a promoção dos produtos locais, marcos da nossa cultura, junto dos turistas que nos visitam».

O enoturismo é «um dos eixos prioritários da estratégia» do município para «reforçar Lagoa como destino turístico de alta qualidade, diferenciador e sustentável».

É perspetivado como uma das ofertas complementares ao produto turístico sol e praia, e como uma das vias para ultrapassar a sazonalidade do turismo na região.