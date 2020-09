Lagoa vai melhorar espaço público do Bairro Zeca Afonso

Obras de requalificação da envolvente do Bairro Zeca Afonso, em Lagoa, arrancam ainda em setembro e deverão estar terminadas no inicio de 2021.

As obras de reordenamento do espaço público do Bairro Zeca Afonso, em Lagoa, incluem a reestruturação do percurso viário, mais estacionamento, substituição de árvores, entre vários outros elementos que pretendem dotar a zona envolvente de melhores condições para quem ali habita ou circula.

Esta é a primeira grande intervenção num conjunto construído há mais de três décadas. Uma das prioridades orientadoras da obra é «a promoção das condições gerais de mobilidade, sem esquecer as pessoas com mobilidade condicionada», explica o município de Lagoa.

«Proporcionar, até 2030, o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência, é uma das linhas do compromisso com um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) apontados pela ONU e acompanhados pelo município» de Lagoa, acrescenta o próprio.

As obras, a iniciar ainda durante este mês de setembro, no Bairro Zeca Afonso, enquadram-se neste 11º ODS, dedicado a tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis, ou seja, mais inclusivas, seguras e resilientes.

O investimento municipal nesta obra é de 149836,70 euros, e o prazo de execução previsto é de 120 dias.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, afirmou que «a envolvente do Bairro Zeca Afonso apresenta condições desajustadas das necessidades dos dias de hoje. Levantam-se questões de segurança e de fruição do espaço público que afetam os residentes e a comunidade que usa os equipamentos escolares vizinhos».

Por isso, segundo o autarca, «no âmbito das intervenções de requalificação urbanística no concelho, priorizamos esta obra».