Lagoa reuniu esforços e especialistas na promoção da natalidade

«Perspetivando a Natalidade: da Saúde à Sociedade» foi tema para um encontro de dois dias que reuniu técnicos, responsáveis regionais das áreas da saúde e do município no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

Cerca de duas centenas e meia de participantes, e duas dezenas de comunicadores dividiram-se em mesas temáticas, workshops, e conversas partilhadas entre 13 e 14 de novembro.

A vice-presidente da Câmara de Lagoa, Anabela Simão, também responsável pelo pelouro da ação social desta autarquia, partilhou a mesa de abertura dos trabalhos com o presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS), Paulo Morgado e com a presidente do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Barlavento, Leonor Bota.

O primeiro destes dois dias, particularmente direcionado para os profissionais de saúde, terminou com as intervenções dos médicos Paulo Simões, coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Lagoa e Mohamed Americano, diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Já o segundo dia foi aberto ao público e aos profissionais das mais variadas áreas. «Fomentar a partilha de boas práticas e refletir sobre as questões da família, da gravidez e da criança, pensar na implementação de estratégias transversais às áreas de promoção da natalidade nesta região, correspondem aos principais objetivos deste evento. Continuar o desafio com todas as pessoas e instituições envolvidas, é agora a tarefa para todos os dias que se seguem», concluiu a vice-presidente da autarquia lagoense, no encerramento deste encontro especializado.

A iniciativa da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve) contou com a coorganização da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve), do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento (ACeS Barlavento), e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Lagoa.