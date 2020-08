Lagoa renova recreio e campo de jogos da Escola Básica de Estômbar

Investimento superou os 28 mil euros.

Estão concluídas as obras de restauro e melhoria do polidesportivo descoberto da Escola Básica de Estômbar, integrada no Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA) no concelho de Lagoa, Algarve.

Algumas das principais melhorias implementadas passaram pela instalação de um relvado sintético, a revisão do sistema de escoamento de águas pluviais e a reparação e pintura dos muros do recinto desportivo do estabelecimento.

Segundo a Câmara Municipal de Lagoa, «a empreitada de obras públicas para substituição do pavimento do recinto de jogos da Escola ficou terminada e entregue ainda antes do prazo definido».

A autarquia investiu 28135 euros nesta empreitada, valor a que acresce o IVA.

Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, lembrou por outro lado que «a Escola Básica de Estômbar funciona num edifício do chamado Plano Centenário e que estes equipamentos representam uma forma particular de património arquitetónico que nos cabe reconhecer e valorizar».