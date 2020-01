Lagoa recebeu uma das mulheres que percorreu Portugal em motorizada

Balanço da 1ª Volta a Portugal em 50 cc – Lady’s Edition confirma «a enorme capacidade e determinação das mulheres também sobre duas rodas motorizadas». Em 2020 este tipo de eventos voltará a contar com o apoio do município lagoense.

Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa, recebeu a cidadã lagoense Paula Loureiro – uma das oito mulheres que correram o país em motos de 50 cc, em dezembro 2019 -, Nelson Francês o principal promotor da iniciativa e Gonçalo Caiola, membro da equipa. Juntos avaliaram o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer no município, no âmbito da igualdade de género.

O balanço da primeira edição desta volta no feminino destaca «o enorme interesse e acompanhamento pelas redes sociais que o evento registou. Regista ainda o elevado nível de dificuldade da prova, agravada pelas condições de chuva ao longo de todo o percurso, a que as participantes responderam com elevada capacidade de superação».

Segundo o mentor desta iniciativa e de outras congéneres, Nelson Francês, o objetivo destes eventos é unir pessoas e esforços. «E neste evento isso foi atingido. O desconhecimento prévio entre as participantes, ou a falta de proximidade entre elas, era um dos critérios para integrar a equipa. Dispuseram-se ainda a dormir e comer em casa de quem se disponibilizava para as acolher. O planeamento e a divulgação do evento foram outras componentes fundamentais para o sucesso alcançado».

O projeto da volta à Europa é o desafio que se segue, «mas só depois da sua participação numa prova em New Jersey (Estados Unidos), já próxima no calendário», revelou Nelson Francês ao presidente de Lagoa.

O autarca lagoense respondeu com disponibilidade «para apoiar iniciativas futuras que permitam evidenciar a capacidade de realização das mulheres, chamando a atenção para a necessidade de cumprir os seus direitos. Salário igual para trabalho igual, equidade no acesso oportunidades, eliminação da violência sobre mulheres», são alguns dos desígnios com que o município de Lagoa «está comprometido».