Lagoa recebe Prémio «Viver em Igualdade» pela terceira vez consecutiva

Presidente Luís Encarnação recebe hoje a distinção.

O município de Lagoa foi distinguido pela terceira vez consecutiva com o Prémio «Viver em Igualdade», galardão que teve nesta a sua 5ª edição. A distinção será recebida por Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal, em cerimónia pública a realizar hoje, sexta-feira, 23 de outubro, no Centro de Arte Oliva, em S. João da Madeira.

O Prémio «Viver em Igualdade» é uma iniciativa bienal promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) que pretende distinguir municípios com boas práticas de integração da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, quer na sua organização interna, quer nas atividades para o concelho.

A cidade de Lagoa é assim reconhecida, pela terceira vez consecutiva, como município alinhado com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual.

Esta orientação inscreve-se em três Planos Nacionais de Ação que definem objetivos em matéria de igualdade entre mulheres e homens (IMH), prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica (VMVD) e combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais (OIC).

São exemplo de atividades do município de Lagoa que concorrem para a estratégica de integração da perspetiva de género: o programa da «Semana Municipal para a Igualdade»; a edição de um livro infantil sobre a igualdade, diversidade, empatia e prevenção da violência de autoria de Tânia Paias, integrado nas atividades do Projeto PORTAL Bullying; a realização de atividades de pintura na Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues; a apresentação de comunicações de pessoas reconhecidas na área da Igualdade, Cidadania e não discriminação(em meios digitais); a realização do «Encontro de participação política e cidadã», com a apresentação dos resultados do Orçamento Participativo 2020 e da plataforma My Polis que fomenta a participação cívica dos jovens.

O edil da cidade afirma que «Lagoa reconhece que a igualdade e a não discriminação de mulheres e homens é uma condição essencial para a construção de um futuro sustentável nas suas três grandes dimensões, a económica, a ambiental e a social. É por isso uma linha transversal a todas as políticas municipais».