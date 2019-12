Lagoa recebe mais uma edição das jornadas de Enoturismo

Um dos objetivos é aproximar o setor vinícola ao setor turístico.



O município de Lagoa organiza nos próximos dias 12 e 13 de dezembro as IV jornadas de Enoturismo.

Os objetivos destas jornadas passam por reforçar a ligação do setor vinícola ao setor turístico, avaliar o contributo do enoturismo enquanto complemento da oferta turística, apresentar boas práticas e casos de sucesso a nível internacional, assim como debater as oportunidades para o setor envolvendo diversos atores.

Para as IV Jornadas do Enoturismo «foram convidados oradores que com o seu know how e experiência na área trarão um valioso contributo para traçar o caminho que queremos trilhar para a região na área do enoturismo», explica a Câmara Municipal de Lagoa.

Esta iniciativa é uma organização conjunta da autarquia de Lagoa, da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP). Conta com o apoio do Turismo do Algarve (RTA), da Comissão Vitivinicola do Algarve (CVA) e da Associação Internacional para o Desenvolvimento e Promoção do Enoturismo a nível mundial (AENOTUR).