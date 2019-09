Lagoa oferece idas ao Slide & Splash aos seus funcionários e familiares

Câmara Municipal de Lagoa, primeira do país a receber a Certificação da Norma Portuguesa 4552:2016 com a implementação do Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, instituiu o dia 8 de setembro (feriado municipal, em honra da sua Padroeira Nossa Senhora da Luz), como o Dia da Família.

No âmbito desta medida, foi concedido aos colaboradores/as, respetivos cônjuges e dependentes diretos até aos 18 anos, a oportunidade de usufruir de entrada livre no parque aquático Slide & Splash, no passado dia 8 de setembro.

Para os colaboradores/as que apoiaram as inúmeras atividades realizadas um pouco por todo o concelho, durante este recém instituído dia da família em Lagoa, a autarquia alargou a possibilidade de usufruto da oferta até ao final do mês de setembro.

Também no âmbito do Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e com a aproximação de mais um novo ano letivo, a Câmara Municipal de Lagoa irá conceder ao colaborador/a responsável pela educação de menor até 14 anos de idade, o direito a faltar justificadamente no primeiro dia de escola, durante um dos períodos de trabalho (manhã ou tarde), com vista ao acompanhamento do seu educando.

O executivo explica que «esta nova visão na gestão de recursos humanos na administração pública com forte envolvimento da liderança de topo e intermédias da Câmara Municipal de Lagoa, permite uma mudança da cultura organizacional em que o tempo de trabalho seja tão importante, como o tempo do cuidado, o cuidado dos outros e de nós mesmos, com práticas sociais e laborais que possam ir para além da normatividade jurídica, criando inovação e diferenciação no tratamento de situações para cada uma das pessoas».