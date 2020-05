Lagoa lança a 7ª edição do Orçamento Participativo

Propostas podem ser submetidas de 13 a 31 de maio em formato digital.

O Orçamento Participativo (OP), dinamizado pela Câmara Municipal de Lagoa, sem interrupções desde 2014, incorpora a estratégia do município para potenciar a participação pública, através de fatores positivos e construtivos para o concelho, sustentados em princípios de abertura democrática, de proximidade e de transparência. Este ano, as propostas podem ser submetidas entre os dias 13 e 31 de maio.

A edição de 2020, a realizar em contexto de pandemia, levou a autarquia a alterar a habitual metodologia de recolha e discussão de propostas, de modo a minimizar os riscos de saúde pública associados a eventos que promovem maior proximidade entre as pessoas.

Assim, a metodologia na edição deste ano do Orçamento Participativo de Lagoa prevê que todos os interessados acedam à plataforma on line Lagoa Participa. Substituem-se os habituais encontros em cada uma das freguesias por esta forma de participação através dos canais de comunicação à distância.

Em 2020, tal como nos anos anteriores, o investimento de referência é de 300 mil euros, até um máximo de 100 mil euros por projeto. É também renovado «o convite aos munícipes para que apresentem as suas propostas de investimento no concelho».

Os serviços da autarquia, através do Gabinete de Igualdade e Cidadania, e as diversas Juntas de Freguesia, estarão disponíveis para ajudar todas as pessoas que pretendam inscrever-se na plataforma digital do Orçamento Participativo de Lagoa (aqui) e apresentar a sua proposta nas datas definidas.

Para apoiar os munícipes nesta nova forma de participação, foi também criado um vídeo informativo, onde são explicadas as várias fases do Orçamento Participativo e os passos a percorrer no momento de submissão das propostas.

«Motivar a participação do maior número de pessoas na gestão pública do concelho e construir consensos em torno das decisões que dizem respeito a todos e a todas, continuam a ser objetivos deste OP», adiantou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.