Lagoa interdita praias e passadiço devido à desobediência popular

O executivo da União das Juntas de Lagoa e Carvoeiro, acompanhado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), encerrou, esta manhã, as praias do seu território.

Face ao estado de emergência em vigor e ao incumprimento do mesmo por parte alguns cidadãos, o executivo considerou que teria de tomar medidas mais restritivas para fazer cumprir a lei no seu território.

Com o aumento do número de turistas a utilizarem estas praias e face à previsão do aumento da procura, das mesmas, nas próximas semanas, foram encerradas as praias onde o incumprimento era notório e diário.

Assim estão encerradas, a Praia da Marinha, Praia de Benagil, Praia do Carvalho, Praia de Vale Centeanes e Praia do Paraíso.

«As forças de segurança têm feito um excelente trabalho mas, face ao número reduzido de homens, não conseguem estar em todo o lado. Com estas medidas estamos a colaborar com eles e a proteger a população», afirma Joaquim João, Presidente da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro.

A União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro faz um apelo para que todos sejam responsáveis e fiquem em casa.