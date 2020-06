Lagoa instala sistema de contagem de pessoas nas praias do concelho

Informação será atualizada em tempo real.

Está a ser instalado, nas praias do concelho de Lagoa, um sistema de contagem automática das entradas e saídas em cada praia, em tempo real. Esta medida permitirá aos interessados conhecer, antes de ir para a praia, o nível de lotação de cada zona «e fazer uma escolha mais informada».

O novo sistema e a sua articulação com iniciativas de outras entidades foram verificados durante uma visita do Secretário de Estado das Pescas e coordenador regional do combate à COVID-19 no Algarve, José Apolinário, realizada durante a tarde de sexta feira, 12 de junho.

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, os vereadores Jorge Pardal e Mário Guerreiro, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pedro Coelho, o comandante do Porto de Portimão Rodrigo Gonzalez dos Paços, o 2º comandante distrital da Proteção Civil, Abel Gomes e o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, Vítor Rio, foram alguns dos elementos da comitiva que confirmou in loco as condições de aplicação das medidas de segurança nas praias deste concelho algarvio.

A informação recolhida pelos sensores instalados pelo município é tratada automaticamente no contexto da «smart city» e disponibilizada ao público nos canais de comunicação municipal – web site, perfil de facebook – mas também por outras entidades, como na aplicação móvel «Info praia» da APA para smartphones ou tablets, que pode ser descarregada gratuitamente através do «Google Play» e da «App Store».

A informação é apresentada de uma forma parecida à dos semáforos. «Neste caso o semáforo vermelho não proíbe a entrada, mas alerta para que o nível de ocupação dessa praia está acima dos dois terços da sua capacidade máxima. O semáforo amarelo indica que a lotação da praia ultrapassou um terço da capacidade prevista, mas ainda não passou os dois terços dessa capacidade. O verde indica que a praia está pouco lotada, ou seja, não esgotou ainda um terço da capacidade que tem», explica Lagoa.

«Com o melhor cumprimento das regras de segurança e distanciamento será possível continuar a usufruir do melhor que o verão e as magnificas praias do nosso concelho têm para oferecer, sem esquecer que temos agora novas exigências na convivialidade» acrescentou Luís Encarnação, autarca de Lagoa.