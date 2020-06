Lagoa expõe as «Princesas dos Corações Perdidos»

Exposição de Margarida Palma Gomes.

A exposição «Princesas dos Corações Perdidos», de Margarida Palma Gomes, estará patente nas celas conventuais, no Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa, entre os dias 26 de junho e 21 de agosto.

A inauguração da exposição na sexta-feira, dia 26 de junho, às 17h00, e as visitas podem realizar-se de segunda-feira a sexta-feira, nos horários compreendidos entre os períodos das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e ainda, aos sábados, no período das 14h00 às 18h00.

A Câmara Municipal de Lagoa apela a que «não deixe de marcar presença nesta exposição que, com recurso ao barro, nos leva a viajar por diversos mundos, que nos remetem para a infância, herança cultural, esoterismo, entre tantos outros».

O Centro Cultural Convento de S. José está aberto ao público, de acordo com as normas indicadas pela Direção-Geral de Saúde no combate à disseminação do COVID-19, «cumprindo todas as diretrizes de segurança e distanciamento, promovendo desta forma uma visita segura à exposição», afiança a autarquia.