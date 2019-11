Lagoa ensina a transformar lixo orgânico em fertilizante

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Solo, o município de Lagoa irá promover no dia 7 de dezembro, sábado) às 9h00, o Workshop Prático de Vermicompostagem.

Este workshop tem como objectivos dar a conhecer a importância do solo, e as vantagens da compostagem, assim como promover competências de reutilização de resíduos na construção do vermicompostor.

Os participantes serão desafiados a construir um vermicompostor com recurso a reutilização de materiais e objetos do dia-a-dia, ao mesmo tempo que serão dotados de conhecimento prático acerca do que usar e não usar como material para compostagem.

Serão ainda abordados os processos básicos que levam à transformação dos resíduos orgânicos em composto.

Para participar, os participantes devem estar munidos de quatro tupperwares usados ou quatro latas de tinta vazias.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, podendo ser feitas através do endereço [email protected] ou, em alternativa, no endereço [email protected]. Também pode ser efetuadas pelo 282 380 456.