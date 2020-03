Lagoa em serviços mínimos destina 100 mil euros para material hospitalar

Câmara Municipal de Lagoa já definiu os serviços mínimos no âmbito do Plano de Contingência que tem por objetivo combater o novo coronavírus, anunciando também a disponibilização de verbas para o combate à COVID-19.

O plano de serviços mínimos é diverso e prevê o funcionamento dos serviços de limpeza e recolha de resíduos que garante a necessária salubridade pública, os serviços de ação social que atendam às necessidades dos mais vulneráveis e o teletrabalho para trabalhadores do município.

A autarquia lagoense está também a concentrar recursos no apoio ao combate à propagação do COVID-19 no concelho, em estreita colaboração com os restantes municípios do Algarve, com os responsáveis de saúde locais e regionais e com as Uniões e Juntas de Freguesias do concelho.

Foram disponibilizados 100000 euros por Lagoa para um fundo a ser gerido pela AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve), com o objetivo de reforçar os meios de contenção da pandemia do novo coronavírus na região, mas sobretudo para o apoio ao tratamento dos contaminados, nomeadamente para a aquisição de ventiladores, aspiradores de secreção, monitores de sinais vitais e equipamento de proteção individual.

Outro reforço de verba, que pode ir até 400000 euros, é o que o município está a direcionar para o apoio à ação social, nomeadamente para auxilio aos mais carenciados.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, explicou que estas verbas, agora disponibilizadas, «são possíveis por via do cancelamento de atividades e eventos anteriormente programados». Por outro lado, estão a ser desenvolvidos contactos com as unidades hoteleiras do concelho, no sentido de as sensibilizar para modos de apoio aos profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança.

Neste sentido, o edil considerou de «enaltecer o gesto do grupo hoteleiro sediado no concelho, Carvoeiro Clube, que irá disponibilizar, dentro das suas unidades, alojamento gratuito a todos os profissionais de saúde que necessitem de descansar ao fim de um longo dia de trabalho e que tenham receio de colocar em risco de contágio as suas respetivas famílias».

Para apoio aos mais necessitados, a Câmara Municipal de Lagoa, conjuntamente com as Uniões e Juntas de Freguesia, lançou uma campanha de apelo para a angariação de voluntários para apoio aos mais vulneráveis (idosos com mais de 65 anos, ou que independentemente da idade, tenham mobilidade reduzida, ou sejam portadores de uma doença crónica ou autoimune).

Para inscrição, deverão ser utilizados os contactos de e-mail ou o contacto telefónico 800 272 475 (linha verde gratuita).