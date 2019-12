Lagoa e Scharbeutz estabelecem protocolo de geminação

Após anos de estreitamentos de laços entre a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL) e a Escola de Scharbeutz, através do programa Erasmus e dos diversos intercâmbios de alunos e de professores, foi agora assinado o protocolo de geminação entre os dois municípios.

Foi oficializada a 22 de novembro a geminação entre os municípios de Lagoa, Algarve e de Scharbeutz, cidade situada no norte da Alemanha.

Para este efeito deslocou-se ao concelho de Lagoa uma comitiva de sete representantes de Scharbeutz, onde se incluíam o presidente da Câmara Volker Owerien, o vereador da educação Jürgen Brede, o chefe de gabinete Dennis Santopski, dois deputados municipais, Gabriele Horn da CDU e Joreg Schimeck do SPD, o director da Escola de Scharbeutz, Peter Schultalbers, e o professor coordenador do Programa Erasmus Jan-Taken Vries, este com forte ligação ao concelho de Lagoa.

Todos eles foram recebidos nos Paços do Concelho pelo executivo camarário lagoense, onde numa conversa informal foram dados a conhecer os pontos comuns aos dois concelhos com a apresentação de um power point com imagens de Scharbeutz.

«Esta geminação visa o aprofundamento das relações já existentes entre os dois municípios, que numa primeira fase se centraram na educação, mas que agora se deseja estender a outras áreas de interesse comum. Pretende-se aprofundar e racionalizar o relacionamento luso-alemão numa perspetiva de cooperação e entendimentos entre as duas comunidades, de forma que a cada nova realização se multipliquem outras iniciativas e formas de cooperação», explicou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

As áreas «da cultura, educação, juventude, desporto, turismo, economia e administração local, estão entre os principais focos de interesse mútuo já identificados, mas não se excluem outras possibilidades», acrescentou o autarca lagoense.

Existe ainda a intenção de «promover um contato contínuo entre os munícipes das duas cidades e respetivos municípios, nomeadamente através de encontros de jovens, por forma a envolver nesta parceria uma parte significativa das duas comunidades.

Ambos os municípios se mostraram ainda empenhados na aplicação de medidas adequadas à promoção, ao nível local, do processo europeu de integração e de contribuírem com as suas políticas para o fortalecimento da consciência europeia. O projeto «Lagoa, cidade inteligente», em implementação, foi um dos domínios que mais interessou a comitiva alemã e particularmente o Edil de Scharbeutz.

A delegação alemã visitou Lagoa entre 22 e 25 de novembro de 2019. Durante estes dias houve tempo para reuniões com as direções dos dois agrupamentos de escolas – Agrupamento de Escolas Rio Arade e ESPAMOL.

Para além do contacto com os locais mais emblemáticos do concelho, o grupo alemão teve ainda oportunidade para degustar vinhos de Lagoa e apreciar a gastronomia tradicional.