Galardão foi hasteado em seis praias na segunda-feira, dia 3 de junho. Duas são também acessíveis

Vale Olival, no concelho de Lagoa, foi a primeira praia do Algarve a hastear a Bandeira Azul 2019, na segunda-feira, dia 3 de junho.

Seguiram-se as Praias de Nossa Senhora da Rocha (Porches), Vale Centeanes, Carvoeiro, Caneiros e Praia Grande (Ferragudo).

Segundo o município de Lagoa, o pavilhão da Bandeira Azul da Europa distingue a «excelência e cumprimento de um rigoroso conjunto de critérios de informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, e segurança e serviços».

Por outro lado, nas praias de Carvoeiro e de Nossa Senhora da Rocha, está hasteada a bandeira Praia Acessível, «confirmando a procura de um território inclusivo no cumprimento de um conjunto de normas que facilitam o uso dos areais por pessoas com mobilidade condicionada. Estas praias disponibilizarão ainda cadeiras anfíbias que permitirão a este grupo especial de utentes a ida a banhos».

Em paraleo, nestas praias «procura-se garantir a acessibilidade inclusiva nos percursos até às áreas concessionadas e zonas de conforto por meio de passadeiras pensadas para serem confortavelmente transitáveis, mesmo por cadeiras de rodas».

Na Praia do Carvoeiro, uma das estâncias balneares mais populares do Algarve, «de forma a limitar os conflitos de uso e segurança entre os banhistas e as atividades náuticas dos operadores marítimo-turísticos e do apoio recreativo, bem como contribuir para o ordenamento da praia, será instalado mais uma vez um plano de sinalética denominado Praia de Carvoeiro – Segurança. Trata-se de um projeto de sinalética vertical e horizontal, para assinalar a manobra em terra das embarcações e balizar as zonas reservadas às marítimo-turísticas e pesca», acrescenta o município.

Ainda em Carvoeiro, há a destacar, «um protótipo do totem do índice UV, que visa alertar de forma automática para a perigosidade da radiação ultravioleta ao longo do, evitando a necessidade da sua sinalização através de bandeiras. Desta forma todos os veraneantes poderão tomar as devidas precauções, independentemente do local do areal em que se encontram».

A construção deste protótipo, fruto de um ato de cidadania ativa através da apresentação do projeto/ideia por parte de um grupo de estudantes do Agrupamento Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL) aquando da realização da Assembleia Municipal Jovem, «reflete um trabalho em progresso que culminará na construção e distribuição de vários totens pelas praia balneares do concelho».

No mesmo dia, na Praia de Benagil, foram assinados dois protocolos de colaboração. Um primeiro, entre a Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) e o município de Lagoa, que «tem por objetivo estabelecer os termos de colaboração entre as entidades signatárias para a execução de um programa complementar de monitorização das águas balneares do concelho de Lagoa. Pretende-se, desta forma, melhorar o conhecimento dessas águas balneares, possibilitando a atuação preventiva em situações de contaminação».

Já o segundo protocolo de Cooperação, entre o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a Câmara Municipal de Lagoa e a Capitania do Porto de Portimão, «tem como objeto definir os termos de cedência de uma mota de água, doada ao ISN pela Fundação Vodafone, com vista ao reforço da capacidade da garantia de assistência a banhistas na zona não vigiada da praia de Benagil e praias adjacentes».

Francisco Martins, presidente da Câmara Municipal de Lagoa (ao centro).

Em paralelo, o município de Lagoa «colocará ao serviço uma segunda mota de água que permitirá aos nadadores salvadores ao serviço da autarquia fazer o patrulhamento da linha de costa entre a Praia Grande, perto da Praia de Nossa Senhora da Rocha e a Praia do Carvalho».