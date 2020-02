Lagoa divulga oportunidades profissionais na FEEL 2020

FEEL 2020 – Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa chega pela mão do município.

O certame, que irá decorrer nos dias 7 e 8 de fevereiro no Centro de Congressos do Arade, tem entrada gratuita para toda a população, residente ou não residente no concelho.

No dia 7 de fevereiro, sexta-feira, a FEEL estará aberta entre as 10h00 e as 22h00, sendo que às 21h30 inicia-se o concerto d’Os Compotas, até às 00h00, também com entrada gratuita. Já no dia 8 de fevereiro, sábado, a feira decorre entre as 14h00 e as 22h00. Uma vez mais, às 21h30 inicia um novo concerto, desta vez dos Íris, até às 00h00, também este com entrada gratuita.

Este evento terá a participação da autarquia e de diversas entidades públicas e privadas, com intervenção no concelho de Lagoa e/ou região do Algarve na área de hotelaria, nas áreas comerciais, escolas profissionais, empresas de trabalho temporário, empresas de formação e particulares, com contributos na primeira pessoa sobres as suas experiências de empreendedorismo.

A feira conta com mais de 70 entidades participantes e um programa preenchido de workshops e atividades a decorrer em diversos locais do Centro de Congressos do Arade.

Apesar das entradas nos concertos serem gratuitas será necessário levantar bilhetes dada a lotação limitada do espaço. Assim, a organização convida «toda a população a visitar a FEEL 2020 – Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa desde o seu início».

Irão ainda estar patentes espaços expositivos, serão realizados workshops e sessões de informação, sendo até possível assistir a demonstrações de trabalho ao vivo por parte de profissionais de diversas áreas, os quais vão convidar o público a interagir. Todos os visitantes terão a possibilidade de obter informações e esclarecimentos sobre profissões, empreendedorismo, oportunidades de emprego, estágios, sobre as mais variadas profissões presentes no evento bem como necessidades de recrutamento.

Este é um evento âncora no âmbito da promoção do Emprego, Empreendedorismo, Educação e Formação, que tem como objetivos a partilha de experiências e troca de conhecimentos a nível laboral e de ensino, e inspirar e preparar os jovens para a entrada no mercado de trabalho, cada vez mais global e competitivo.

O município de Lagoa pretende, assim, «possibilitar aos estudantes o conhecimento das culturas empresariais, os produtos e serviços que oferecem e as vagas de estágio ou trabalho disponíveis no concelho de Lagoa e região do Algarve, para além de estimular e promover o emprego e o empreendedorismo envolvendo a comunidade e todas as entidades participantes, dando ainda a conhecer o mercado de trabalho e promovendo a divulgação de formação profissional, de estágios profissionais, de ofertas de emprego, programas e medidas de apoio ao investimento, ensino profissionalizante e ensino superior».