Lagoa distribuirá máscaras produzidas por entidades do concelho

Município prevê a produção de cerca de 50 mil máscaras.

A Câmara Municipal de Lagoa juntou sinergias com diversas entidades locais para a produção de máscaras comunitárias que serão distribuídas à comunidade local.

Assim, em articulação com as Uniões de Freguesia de Estômbar e Parchal, Lagoa e Carvoeiro e as Juntas de Freguesia de Ferragudo e de Porches, a Câmara Municipal de Lagoa uniu esforços com a Associação Cultural e Desportiva Che Lagoense, com os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lagoa, com a associação S.O.S. Oncológico, com o Grupo Sénior do Centro de Convívio da ACD Che Lagoense, com os Centros Sénior de Carvoeiro, Lagoa, Mexilhoeira da Carregação e Porches, com a Academia Cultural Sénior de Lagoa, com a Sociedade Recreativa Capricho Estombarense e ainda conta com o apoio das funcionárias do Município de Lagoa.

Juntam-se, também, muitas voluntárias do concelho, para que a produção em massa de máscaras comunitárias seja uma realidade, prevendo-se a produção e distribuição de cerca de 50 mil unidades.

Estas são máscaras não cirúrgicas, considerando-se o seu uso em espaços fechados uma medida adicional de proteção contra a propagação do novo coronavírus. Podem ser reutilizadas após higienização adequada, sendo também a sua durabilidade em muito superior às máscaras cirúrgicas.

O município de Lagoa explica que desenvolve esta ação «atendendo à situação excecional que o concelho e o país atravessam, numa luta contra um inimigo invisível, que tem graves repercussões na saúde pública».