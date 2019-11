Lagoa deu a provar os sabores e vinhos do concelho em Santarém

Município participou como convidado especial na 39ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém.

Lagoa foi um dos dez municípios portugueses convidados a mostrar a sua culinária no evento gastronómico que decorreu em Santarém, entre 24 de outubro e 3 de novembro.

Foi no sétimo dia da festa onde se prova Portugal, a 30 de outubro, que o destaque foi para a «genuinidade diferenciadora dos sabores do concelho lagoense».

«A gastronomia e a doçaria tradicionais revelaram-se numa relação de cumplicidade com os melhores vinhos produzidos neste território, a que se associaram as interpretações do cancioneiro popular algarvio do Grupo de Cantares Fonte Nova», revela a autarquia em nota de imprensa.

A participação de Lagoa foi particularmente apreciada em três momentos altos. Primeiro, à hora do almoço, apresentou-se Um mar de tradições com iguarias de moreia frita, muxama de atum, peixe alimado, ovas de polvo secas, sardinha da boa morte e feijoada de buzinas.

Depois, cerca das 17 horas, foi tempo de Pecado conventual com a apresentação e degustação dos Florados de Lagoa, aromatizados pelo Algarmoscatel da ÚNICA.

À hora de jantar, 20h00, voltou a acontecer um momento gastronómico marcante, que desta mostrou Lagoa, a sua história, os seus produtos e a cozinha.

Serviram-se, então, petiscos como o biqueirão estivado, a cavala de conserva com cenoura temperada, a sopa de lingueirão com batata-doce e as papas de milho talhadas com caldo de ameijoas.

O Restaurante Charneco foi o embaixador gastronómico de Lagoa, enquanto a doçaria esteve representada pela especialista Cremilde Paias Andrez, ambos originários de Estômbar.

Os três momentos destacados deste sétimo dia do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém 2019 foram harmonizados com os vinhos da Quinta dos Vales, Monte dos Salicos, Dona Niza e pela ÚNICA.