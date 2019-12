Lagoa dá mais segurança e sombra aos parques infantis do concelho

Empreitada cifrou-se nos 105342,60 euros.

Para garantir a melhor utilização dos parques infantis do concelho e salvaguardar sempre a segurança dos seus utilizadores – as crianças – o município de Lagoa assegurou a realização de obras de manutenção nestes espaços.



Foram objeto de intervenção os espaços de Jogo e Recreio da Urb. Lagoa Sol e do Parchal.

No primeiro caso as obras consistiram na substituição integral ou recarga pontual dos pisos de segurança, em função da altura de queda de cada um dos equipamentos adequados à nova legislação em vigor, assim como o sombreamento tão necessário para os dias mais soalheiros e de maior calor.

No parque de jogos e recreio do Parchal, foi efetuada a instalação de toldos para criação de zonas de sombra na área do Parque Infantil.

Para o efeito, foi adotado um sistema de varias telas tencionadas de forma a limitar o impacto visual que não permitisse ter como fundo do espaço o mural pintado.