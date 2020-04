Lagoa cria plataforma digital no âmbito da Casa da Cidadania

Plataforma digital é «trabalho em curso».

A Câmara Municipal de Lagoa, no âmbito do projeto Casa da Cidadania, criou a plataforma digital casadacidadania.pt, que está disponível para consulta desde sábado, dia 25 de abril.

Com este ato, o município associa a Casa da Cidadania a uma data fundamental na criação do Portugal Democrático e do Poder Local, esteios deste projeto em implantação, assim como à elevação de Lagoa a cidade, sem esquecer os 200 anos que passam sobre a Constituição de 1820.

Participam historiadores e antropólogos, que em articulação com os técnicos da autarquia, têm vindo a reunir informação sobre História Cultural da Política desde a fundação do concelho de Lagoa, em 1773, aos dias de hoje, cruzando a política local com a política regional e nacional.

Para além de divulgar o projeto de museografia, de cidadania e de cultura política em implantação em Lagoa, com esta plataforma pretende-se partilhar a História dos Movimentos Sociais no sul de Portugal.

«Recupera-se, assim, uma história de luta pela Liberdade, pela Igualdade e pela Dignidade, na qual Lagoa, pela mão dos naturais, tem lugar próprio», afirma a autarquia, considerando que «o ato assume ainda mais relevância neste momento, porque é nos momentos trágicos que a Humanidade e os seus Valores se devem fortalecer».

Recorde-se que a Casa da Cidadania será instalada no edifício dos antigos Paços do Concelho, obra de 1860 que aproveitou parte da estrutura da extinta ermida de N.ª Sr.ª de ao Pé da Cruz, construída no último quartel do séc. XVII e que, após o terramoto de 1755, chegou a servir de matriz de Lagoa.

Esta plataforma digital «é um trabalho em curso, que em articulação com a página no Facebook, se irá constantemente enriquecendo com informação».