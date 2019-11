Lagoa cria novos pontos para reabilitação urbana e apoio às empresas

Reabilitação urbana (GRUM) e o apoio às empresas (GAE) têm novos pontos de apoio em Lagoa.

Já a partir de segunda feira, 4 de novembro, a Câmara Municipal de Lagoa abre ao público dois novos gabinetes para reforçar a sua capacidade de resposta nas áreas da reabilitação urbana e mobilidade, e do apoio ao investimento empresarial.

Situadas na Rua Mouzinho de Albuquerque, nº 67, bem no coração da cidade de Lagoa, as novas instalações acolhem os dois gabinetes especializados reconhecidos pelos acrónimos GRUM e GAE.

Reabilitar e reconverter o património degradado nos territórios correspondentes às Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) do concelho de Lagoa, gerir programas de incentivo à reabilitação, apostar nas atividades económicas como fator determinante para a revitalização destas áreas, dinamizar o turismo, a cultura e o lazer nas mesmas zonas, ou

qualificar o espaço público enquanto suporte de convivências, são algumas das incumbências do novo Gabinete de Reabilitação Urbana e Mobilidade (GRUM), uma das duas novas estruturas municipais.

O Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE) nasce com a missão trabalhar em articulação com outras instituições, de forma a dar apoio às empresas locais, promovendo um espírito empreendedor junto dos vários setores da comunidade, potenciando a empregabilidade, a captação de investimentos e o desenvolvimento do concelho. Ou seja, é objetivo do GAE promover o Concelho de Lagoa como destino preferencial de investimento.

O presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, convida todos os interessados para a inauguração destes dois novos equipamentos ao serviço do desenvolvimento de Lagoa, a ocorrer pelas 15 horas de dia 4 de novembro.