Lagoa celebrou protocolo para promover «uma cultura de paz»

Município de Lagoa e Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) celebraram um protocolo de cooperação que visa promover uma cultura de paz, por meios diversos, junto das comunidades deste concelho algarvio.

O referido protocolo foi assinado pelos representantes das duas instituições no passado dia 30 de outubro, nas instalações do edifício principal da autarquia lagoense.

O Conselho Português para a Paz e Cooperação é uma associação sem fins lucrativos, que intervém ativamente na luta pela Paz, pela Solidariedade e Cooperação entre os Povos, defendendo a resolução pacífica dos conflitos e desarmamento.

Por seu lado, o município de Lagoa pertence ao Movimento dos Municípios pela Paz desde 21 de fevereiro de 2017, tendo subscrito os «10 Compromissos para a Paz» e juntando-se aos que consideram a paz como princípio essencial à vida humana, condição indispensável para o progresso, bem-estar e liberdade dos povos.

A celebração do protocolo entre o Município de Lagoa e o Conselho Português para a Paz e Cooperação destina-se a promover ações de «Educação para a Paz» junto da comunidade educadora do concelho, em diferentes momentos ao longo do ano.

Neste quadro, deverão circular pelas escolas e associações locais várias exposições de que são exemplo as intituladas: «Construir a Paz com os valores de abril»; «100 anos da Grande Guerra e a Luta pela Paz»; «Décadas de Luta pela Paz»; «Celebrar a Vitória, Defender a Paz» e «Defender a Paz, contra as armas nucleares».

A educação para a paz, seja direcionada para as novas gerações ou para outros públicos, deverá ainda passar pelo intercâmbio de experiências e iniciativas diversas com entidades que integram o Movimento dos Municípios para a Paz, ou com outras instituições interessadas na defesa da liberdade e das relações pacíficas e de cooperação.