Lagoa celebra Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz

As festas que celebram a padroeira de Lagoa realizam-se de 1 a 8 de setembro (feriado municipal).

O programa de espetáculos ficará a cargo, no dia 7 de setembro, sábado, do «tributo aos anos 60», pelo grupo Companhia Limitada, às 21h30. No dia 8, domingo, será Mickael Carreira a subir ao palco às 22h30, no largo do auditório Carlos do Carmo, com entrada livre.

O dia 8 ficará ainda marcado pela tradicional procissão, às 19 horas. Esta é «simultaneamente simples e imponente, em que a imagem, no andor carregado por homens de todas as idades, percorre as principais ruas da cidade, acompanhada pelo fervor religioso do povo lagoense».

Poderá encontrar também, a habitual feira e quermesse junto à zona de espetáculos.

Esta é uma organização conjunta da Paróquia de Lagoa e da Câmara Municipal de Lagoa.