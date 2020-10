Lagoa celebra Dia do Enoturismo com visitas, almoço e provas de vinho

Dia Mundial do Enoturismo celebra-se no dia 7 de novembro.

O programa especial desta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Lagoa em parceria com a Adega Cooperativa do Algarve – ÚNICA, inclui visitas a vários produtores de vinho do concelho, experiências enoturísticas, almoço e provas de vinho.

Entre as 10h30 e as 18h30 de sábado, 7 de novembro, os participantes vão ter a oportunidade de conhecer três produtores do concelho de Lagoa, as suas ofertas ao longo de todo o ano, descobrir quintas e adegas, apreciar a paisagem vinícola e experimentar a gastronomia e os vinhos locais.

O périplo começa pela Adega Cooperativa do Algarve, uma das mais antigas cooperativas vinícolas do país. A visita segue em tuk tuk até à Quinta da Palmeirinha, onde se encontra, provavelmente, a casta Negra Mole mais velha da região e onde o almoço espera os participantes.

Para terminar, os aficionados do vinho descobrirão o Morgado do Quintão e o seu processo de vinificação com mais de 300 anos, num momento que promete colocar à prova os conhecimentos vinícolas e animar de modo particular a tarde.

O evento destina-se a maiores de 18 anos, prevê um limite de 34 participantes e assegura o respeito pelas normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente aqui ou no Centro Cultural Convento de S. José. O custo é de 36,90 euros por pessoa.