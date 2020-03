Lagoa cancela eventos e reforça medidas de prevenção de saúde

Estão encerrados os equipamentos desportivos do concelho de Lagoa e adiados alguns eventos culturais e desportivos previstos entre hoje, dia 11, e o final do mês de março

O encerramento das instalações desportivas municipais, e o cancelamento de eventos que envolvam a participação de mais de mil pessoas, são algumas das medidas de reforço da prevenção da propagação do novo Coronavírus, adotadas entre hoje, dia 11, e o final do mês de março, no concelho de Lagoa.

Após a reunião desta quarta-feira, 11 de março 2020, em que participaram os presidentes dos municípios algarvios, o Comando Distrital de Faro da Proteção Civil e outras entidades com responsabilidades ao nível da região do Algarve, a Câmara de Lagoa decidiu reforçar as medidas de prevenção previstas na fase 1 do Plano de Contingência já adotado.

Na verdade, está a ser aplicada, desde 9 de março, a fase 1 do Plano de Contingência no concelho de Lagoa.

A Câmara Municipal de Lagoa, em estrito cumprimento das diretivas da Direção-Geral de Saúde (DGS) já está a implementar este Plano que «pretende antecipar e gerir o impacto de uma situação à propagação da infeção pelo novo coronavírus (COVID-19).

O referido Plano de Contingência contempla três fases: a primeira é a fase de monitorização e corresponde ao tempo antes da onda epidémica. A segunda é a fase de alerta e é relativa o período da onda epidémica. A terceira fase é a de recuperação e deverá ser ativada após a onda epidémica.

Neste contexto, fica cancelada a realização das Férias Desportivas da Páscoa, a Feira de Velharias, o Mercado mensal de Lagoa, Olimpíadas Jovens, Jogos Tradicionais, Festival Ventania, o espetáculo de António Raminhos incluído no festival HumorFest 2020, entre outras iniciativas cujo adiamento está a ser comunicado nos canais do município de Lagoa.

Por indicação da Federação Portuguesa de Canoagem, a etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar 2020, a realizar no dia 28 de março, foi adiada para data a indicar futuramente.

Confirma-se a inexistência, até ao momento, de qualquer caso de contaminação com o novo Coronavírus COVID-19 no concelho de Lagoa.

Contudo, tendo em conta a proximidade deste território com o concelho vizinho de Portimão, a regular circulação de um elevado número de pessoas entre os dois concelhos, e a confirmação do primeiro caso de contágio de 2º grau em Portimão, a Câmara Municipal de Lagoa decidiu avançar para novas medidas preventivas da infeção pelo novo coronavírus.

O município de Lagoa informa ainda que está a dispensar especial atenção ao desenvolvimento da situação.

Assim, avaliará diariamente a necessidade de medidas de proteção da saúde pública no concelho, ajustadas às necessidades de cada momento, sempre em articulação com a Delegada local de Saúde, e demais entidades competentes.

Em simultâneo, o município de Lagoa renova o apelo a toda a comunidade para que mantenha a serenidade e continue a observar as medidas de prevenção recomendadas, sobretudo as regras básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias a eventos ou serviços, com vista à sua própria proteção e à contenção da propagação da COVID-19.