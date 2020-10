Lagoa apresenta resultados do Orçamento Participativo 2020

Momento servirá também para mostrar a plataforma My Polis.

O auditório do Centro Cultural do Convento de São José, em Lagoa, recebe no dia 30 de outubro, sexta-feira, a apresentação de resultados do Orçamento Participativo (OP) 2020 e da plataforma My Polis.

Através desta iniciativa, a Câmara Municipal de Lagoa pretende «promover um processo evolutivo e de aprendizagem coletiva sobre o exercício da democracia participativa a nível local e, simultaneamente, despoletar novas e renovadas dinâmicas comunitárias que reforcem a cidadania ativa e a construção de uma sociedade civil cada vez mais forte, informada, cooperante e responsável».

A autarquia tem vindo a implementar, desde 2014, «os princípios de uma gestão participada através do processo» do Orçamento Participativo.

No âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, o município irá tornar públicas as propostas mais votadas no OP de 2020, entregando aos proponentes as respetivas cartas de compromisso onde o presidente da Câmara Municipal, Luís Encarnação, assume o compromisso pela execução dos projetos vencedores de 2020.

Posteriormente, será realizada a apresentação da My Polis, uma plataforma onde o mote é a cidadania e na qual os utilizadores são convidados a apresentar as suas propostas de melhoria e a participar ativamente na vida pública do concelho.