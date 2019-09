Lagoa acolhe final do Campeonato Nacional de Futevolei 2019

A final realiza-se nos dias 7 e 8 de setembro na Praia do Carvoeiro, em Lagoa, e conta com a participação dos melhores atletas desta modalidade, nomeadamente são 12 as equipas que vão discutir o título de campeão nacional de Futevólei.

O título de campeão da nacional de Futevólei vai ser jogado na Praia do Carvoeiro, em Lagoa, no fim de semana de 7 e 8 de setembro, onde estará instalada uma estrutura e bancadas com capacidade para cerca de 500 espetadores.

A fase final da 14ª edição do Campeonato Nacional de Futevólei começa no sábado, com a participação de 12 equipas divididas por 4 grupos e a final realiza-se no domingo às 17h30, antecedida das meias finais às 14h30.

Destaque para os pentacampeões nacionais Nelson Pereira e Miguel Pinheiro, Alan Cavalcanti e Ruben Santos vice-campeões nacionais de futevólei 2018, ainda Beto Correia e Filipe Santos, este último a par de Miguel Pinheiro são os detentores do título europeu de 2019 da modalidade, assim como David Peres e Djalmir Andrade em bom plano na presente temporada, entre outros.

O evento e os seus momentos mais decisivos terão a cobertura em livestreaming para todo o mundo em mycujoo.tv e a Final em direto no canal desportivo A Bola TV.