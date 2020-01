Lagoa acolhe Feira de Emprego e Empreendedorismo com Íris no palco

Banda de Domingos Caetano e Os Compotas garantem animação no evento.

A FEEL 2020 – Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa, irá decorrer no dia 7 de fevereiro entre as 10h00 e as 00h00, e no dia 8 de fevereiro entre as 14h00 e as 00h00 no Centro de Congressos do Arade.

Para animar ambos os dias de certame não faltará a animação músical. No primeiro dia, 7 de fevereiro, sobem ao palco Os Compotas, às 21h30. Depois, no dia 8 de fevereiro, é a vez dos Íris, à mesma hora, colocarem os presentes a entoar os clássicos do seu repertório.

Esta Feira, que terá entrada gratuita, visa dar a conhecer o mercado de trabalho e promover a divulgação de formação profissional, de estágios profissionais, de ofertas de emprego, programas e medidas de apoio ao investimento, ensino profissionalizante, ensino superior, disponibilizado por empresas e instituições de ensino público e privado existentes no município de Lagoa e região do Algarve.

O evento terá a participação da autarquia e diversas entidades públicas e privadas, com intervenção no concelho de Lagoa e/ou região do Algar

É ainda oferecida a alunos, a professores, a cidadãos, a empresas, a entidades e a vários profissionais independentes a hipótese de trocar experiências, conhecimentos, projetos e contatos.