Lacobrigense representa Portugal com 3º lugar em Itália

O binómio lacobrigense Gonçalo Guerreiro e Scar, um Cão de Pastor Alemão, participou nos passados dias 4 e 5 de outubro no campeonato do mundo WUSV da raça de pastores alemães, organizado em Módena, Itália.

Os participantes portugueses conseguiram um terceiro lugar, no nível 2 da modalidade de Obediência, com 361,5 pontos.

No total, a dupla algarvia defrontou seis outros participantes na sua classe. Esta foi a primeira vez que o famoso campeonato da WUSV promoveu a competição da modalidade de Obediência.

No total do evento, participaram oito concorrentes em nível 1, seis concorrentes em nível 2 e cinco concorrentes em nível 3.

O campeonato do mundo contou ainda com outras duas outras modalidades mais disputadas: a disciplina de IGP com 140 participantes e a disciplina de Agility com 86 participantes.