Designer Outlet Algarve dá vida ao símbolo da luta contra o cancro da mama em Laço Humano Solidário.

O rosa é a cor do Designer Outlet Algarve em outubro. Neste mês, dedicado à sensibilização, consciencialização e prevenção do cancro da mama, o Designer Outlet Algarve lança uma iniciativa de Outubro Rosa que irá, no dia 18 de outubro, realizar um Laço Humano Solidário, em referência ao símbolo da luta contra um dos cancros mais comuns entre a população feminina, em Portugal.

As inscrições estão abertas para a participação neste laço humano, que terá lugar às 9 horas de domingo, dia 18 de outubro, no Designer Outlet Algarve.

Todas as precauções de segurança terão lugar para a realização do laço humano, cuja participação requer uso obrigatório de máscara e distanciamento de dois metros entre participantes.

O kit de participação conta com uma fita cor-de-rosa, que vai garantir este distanciamento, e uma sombrinha que será aberta pelos participantes para criar o efeito visual do laço de uma perspetiva aérea.

É possível garantir um lugar ao inscrever-se diretamente junto ao Centro de Informações do Designer Outlet Algarve ou fazendo uma pré-reserva aqui.

A iniciativa, que se realiza na mesma semana do Dia Mundial da Saúde da Mama (15 de outubro), faz parte de um conjunto de outras ações que o Designer Outlet Algarve está a dinamizar no âmbito do Outubro Rosa e da consciencialização para o cancro da mama.

O valor do kit de participação no laço humano solidário (5€) será revertido a favor da Associação Partilhas e Cuidados, que apoia doentes oncológicos no Algarve.

«Participar ativamente na causa do Outubro Rosa era uma forte vontade do Designer Outlet Algarve desde a sua abertura. Existem 5 milhões de mulheres em Portugal e este é o tipo mais comum de cancro entre a população feminina», refere Célia Meira, diretora de Marketing do Designer Outlet Algarve.

«No entanto, é também importante sensibilizar a população mais jovem para a prevenção e apoiar todas as mulheres e homens já diagnosticados, no Algarve e não só. Existe uma vida além do cancro e neste próximo domingo estaremos todos no Designer Outlet Algarve para mostrar que juntos somos mais fortes», conclui.