Karetus vão levar jovens à loucura na Lagos Sunset Color Party

«Lagos Sunset Color Party» regressa para a sua terceira edição a 15 de agosto na Meia Praia (zona de São Roque), em Lagos.

É o terceiro ano consecutivo desta «Lagos Sunset Color Party 2019 powered by Bricomarché e Intermarché». O evento é levado a cabo pela Associação de Jovens «(A)GARRA», presidida por Diogo Rodrigues e integrada por jovens residentes com vista à dinamização do concelho. O grupo realizou já vários projectos de sucesso, inclusive eventos organizados no Centro Cultural de Lagos, intercâmbios juvenis, entre outros.

À semelhança de anos anteriores, o evento procura assinalar o Dia Internacional da Juventude, que acontece a 12 de agosto, juntando ao mar e ao calor muita música, espírito solidário, cor e algumas surpresas, agora num horário ligeiramente mais alargado, entre as 16 e as 23 horas.

Os Karetus figuram como cabeças de cartaz. Esta dupla, composta por André Reis e Carlos Silva, já colaborou com vários artistas, como Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra, Supa Squad e Djodje, e prepara-se agora para a sua primeira tour internacional.

O cartaz destaca ainda nomes como DJ Deelight, autor do mais recente single «Heavily» e DJ residente do NoSoloAgua e na discoteca LICK. Juntam-se Landu Bi, MC oficial do DJ Overule, e Os Kottas.

Segundo o grupo de jovens, o objetivo é «elevar a Lagos Sunset Color Party ao estatuto de marca, de modo a torná-la numa referência para o concelho a curto prazo e à escala regional a médio prazo. O acentuado crescimento do evento ao longo das edições é precisamente o reflexo de tal ambição».

Para isso, a associação conta com o apoio de vários parceiros, como o Intermarché de Lagos e o Bricomarché. A própria Câmara Municipal de Lagos decidiu contribuir generosamente para o evento, aproximando-se ainda mais do mesmo.

Além disso, a empresa de construção civil «CJR» também quis reforçar o apoio aos jovens. Dada a recetividade do projeto por parte de diversas entidades, alguns negócios locais fizeram também questão de colaborar, como é caso do grupo «SonelHotels», da empresa «PlanoD’Pormenor», do restaurante «Adega da Marina» e da empresa «Multi-Serviços».

O mote para esta que «promete ser a maior festa de verão que a cidade de Lagos já viu acontecer» é a hashtag #tudoaomolhe. Para a organização, este será «um evento único e colorido, que reúne miúdos e graúdos ao som de artistas nacionais».

Mas, para além da componente lúdica do evento, a sua realização visa um duplo sentido de responsabilidade social. Em primeiro lugar, e porque este ocupa uma zona costeira, a (A)GARRA apela «à preservação do espaço e assume a responsabilidade no que toca à sua limpeza e conservação, tendo aderido recentemente a um programa da Algar, empresa ambiental de tratamento de resíduos.

Assim, a Lagos Sunset Color Party adquire o estatuto de eco-evento, permitindo à Associação melhores condições para a recolha e reciclagem de resíduos dentro do recinto.

No final, o lixo recolhido será quantificado (em toneladas) e, posteriormente, revertido para donativo à Santa Casa da Misericórdia de Lagos. Em segundo lugar, parte dos lucros da festa será doada a duas instituições locais ainda a definir – em 2018, o donativo foi feito de bom grado aos Bombeiros Voluntários de Lagos.

O recinto também terá novidades – será maior e disponibilizará serviço de Wi-Fi, para que todos possam partilhar a sua animação em tempo real. A juntar a isso, bebidas frescas, gelados de rolinho, insufláveis, bailarinas e animação circense.

Os bilhetes têm um custo de 6 euros durante o primeiro lote, subindo para os 8 euros em data a anunciar. Há também um Pack Grupo, para quatro pessoas, por 22 euros. As crianças até aos 10 anos entram gratuitamente. Todos os bilhetes têm de ser trocados por pulseiras, no dia do evento, junto à bilheteira.

Os bilhetes podem ser comprados em lojas físicas como a Worten, a Lagos Ticket Shop e a Papelaria Natal, em Lagos, na Ticketline ou até mesmo junto de promotores oficiais e membros da organização.